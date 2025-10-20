Dentro la casa di comunità di Alpignano | ambulatori consultori e servizi per la cittadinanza

La casa di Comunità di Alpignano è ora pienamente operativa. Nella sede dell’ex Movicentro di piazza Robotti 8, ai servizi sanitari già attivi dal 2023 (CUP e centro prelievi), ora si aggiungono ambulatori multispecialistici, consultori e altre attività che arricchiscono l’offerta dell’AslTo3 sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it