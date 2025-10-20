Democrazia al lavoro il 25 ottobre manifestazione nazionale | anche la Cgil di Parma a Roma

Parmatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Cgil Parma parteciperà alla manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 25 ottobre per chiedere l’aumento di salari e pensioni, per dire no al riarmo, per investire su sanità e scuola, per dire no alla precarietà e per una vera riforma fiscale. Pensioni, sanità, scuola e casa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

