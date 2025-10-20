Democrazia al lavoro il 25 ottobre manifestazione nazionale | anche la Cgil di Parma a Roma
Anche la Cgil Parma parteciperà alla manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 25 ottobre per chiedere l’aumento di salari e pensioni, per dire no al riarmo, per investire su sanità e scuola, per dire no alla precarietà e per una vera riforma fiscale. Pensioni, sanità, scuola e casa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sofia: “Ho 30 anni, lavoro da cinque. Non ho diritti, solo doveri. Il 25 ottobre, a Roma in Piazza San Giovanni, io ci sarò. Per me, per noi, per la Democrazia. E tu ci sarai?”. Corteo da Piazza della Repubblica alle 13.30. Conclusioni in Piazza San Giovanni. # - facebook.com Vai su Facebook
“Democrazia al lavoro”, contro la Finanziaria di guerra: 25 ottobre #Cgil in piazza a Roma - X Vai su X
“Democrazia al Lavoro”, anche la Cgil Monza e Brianza a Roma il 25 ottobre! - Dal nostro territorio si sta organizzando una folta delegazione per scendere in piazza contro le misure della prossima Manovra finanziaria. Da mbnews.it
Il 25 ottobre a Roma la manifestazione nazionale CGIL “Democrazia al lavoro” - Il 25 ottobre 2025, a Roma, lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani e studenti si ritroveranno in piazza per la manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”. Lo riporta lanazione.it
Democrazia al lavoro, 100 pullman dalla Toscana a Roma - Tanti sono i mezzi che partiranno alla volta della capitale il 25 ottobre per la manifestazione nazionale indetta dalla Cgil ... Secondo noitv.it