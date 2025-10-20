Demis Hassabis come l' intelligenza artificiale generale cambierà il mondo secondo il capo di Google DeepMind

Abbiamo intervistato l'amministratore delegato di Google DeepMind, che ci ha raccontato quando secondo lui arriverà l'Agi e qual è la sua visione per la tecnologia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Demis Hassabis, come l'intelligenza artificiale generale cambierà il mondo secondo il capo di Google DeepMind

Scopri altri approfondimenti

Come l'intelligenza artificiale generale cambierà il mondo, secondo Demis Hassabis - Abbiamo intervistato l'amministratore delegato di Google DeepMind, che ci ha raccontato quando secondo lui arriverà l'Agi e qual è la sua visione per la tecnologia ... Si legge su wired.it

Demis Hassabis, perché i laboratori Google DeepMind hanno vinto il Nobel e come funziona AlphaFold - Con John Jumper, e insieme al biochimico americano David Baker (professore all'università di Washington), hanno vinto il premio ... Si legge su ilmessaggero.it

Chi è Demis Hassabis, il Ceo di Google DeepMind da cui dipende il destino dell'IA - Nella sua vita Demis Hassabis, l’amministratore delegato di Google DeepMind, non ha mai sbagliato ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it