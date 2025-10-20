Dehors in centro Il sindaco | Movida sì ma con equilibrio e grande buonsenso
Movida e dehors, non si placano le poleniche. E per questo un irritato sindaco Mezzetti ieri ha deciso di dire la sua attraverso un vieo postato sui social. "Vogliamo garantire ai giovani di poter andare in centro la sera per divertirsi e farlo con equilibrio e in sicurezza – ha detto Mezzetti – Per questo abbiamo assunto, in condivisione con il prefetto, la decisione di aumentare i controlli sia delle forze dell’ordine che della polizia municipale. E questo è un punto. L’altro riguarda la gestione equilibrata dei locali per andare incontro alle esigenze di tutti: dei clienti, degli esercenti stessi ma anche dei residenti e dei portatori di handicap. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
