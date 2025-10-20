Degrado e incuria al lungomare di Mercatello la denuncia di un lettore

Degrado nella piazzetta e nel sottopassaggio del lungomare Colombo nel quartiere Mercatello. “Solo degrado e incuria” ci segnala un lettore, a corredo di una galleria fotografica che pubblichiamo per denunciare lo stato di abbandono dell'intera area. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

