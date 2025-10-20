Decluttering emotivo | eliminare gli oggetti per ritrovare se stessi

Life&People.it Nonsostante viviamo nell’era dell’iper-accumulo – di oggetti, e persino stimoli e connessioni – si fa strada un bisogno opposto e sempre più urgente: quello di rinnovare. Oltre all’azione di sgomberare armadi o liberare scaffali, questo gesto va ben più in profondità, riferendosi ad un tipo di ordine che parte da dentro sé stessi. È qui che entra in gioco il decluttering emotivo, un processo intenzionale attraverso cui liberarsi non tanto delle cose in sé, quanto dei legami invisibili che esse rappresentano. Ogni oggetto trattiene memoria, energia, traccia affettiva che accompagna anche quando non siamo del tutto consapevoli. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

