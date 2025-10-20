Debutta Prime Vision il calcio in tv visto con l’Intelligenza Artificiale
La scommessa è capire se anche un pubblico latino come il nostro si appassionerà allo sport, nello specifico il calcio, raccontato per numeri e statistiche in tempo reale come accade già negli Stati Uniti. E se uno schermo televisivo sempre più simile a quello delle piattaforme del gaming attirerà nuovi tele-utenti senza allontanare gli altri: convincerà i giovani a sedersi sul divano a seguire una partita piuttosto che allontanare i tradizionalisti. Debutta in Italia Prime Vision, alternativo disponibile su Prime Video dalla sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus. Non un obbligo, visto che si potrà scegliere di restare ancorati alla tradizionale visione della partita del Bernabeu senza grafiche potenziate, e nemmeno un costo aggiuntivo perché il servizio sarà offerto come alternativa a quello vecchio senza alcuna aggiunta di spesa. 🔗 Leggi su Panorama.it
Debutta Prime Vision, il calcio in tv visto con l’Intelligenza Artificiale - La sfida tra Real Madrid e Juventus di Champions League sarà la prima vista dai telespettatori italiani con il supporto dell'Intelligenza Artificiale e della realtà aumentata. Lo riporta panorama.it
Calcio: Serie C, debutta il Football Video Support - Debutta il Football Video Support nella prima giornata della Serie C Sky Wifi, dall'anticipo di domani Livorno- Come scrive ansa.it