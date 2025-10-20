L’ Atalanta frena pur giocando di più e costruendo tanto, la Lazio respira. Alla New Balance Arena lo 0-0 fa felice la squadra di Sarri, in piena emergenza infortuni, premiata con un punto prezioso dopo una gara attenta, di sofferenza, e molto difensiva nella ripresa, e va molto stretto ad una Dea che ha sbattuto contro due legni (una traversa colpita di testa da Krstovic in mischia e un palo da Zappacosta ) e contro i guantoni di un Provedel chirurgico nel salvare la sua porta sulle sassate di Lookman e De Roon. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Juric, secondo pari consecutivo casalingo dopo quello contro il Como prima della sosta: la Dea, che resta imbattuta dopo sette giornate, costruisce tanto, ma concretizza poco e nell’ultimo mese ha mosso lentamente la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dea, sprechi e rimpianti. La Lazio regge con Provedel. Juric, altro scatto mancato