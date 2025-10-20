De Siervo | La partnership tra la Serie A e la Niaf è un’opportunità per rafforzare il legame con i tifosi del nostro campionato negli Usa

La Lega Calcio Serie A, sabato sera, è stata protagonista al prestigioso 50° Anniversary Gala della National Italian American Foundation (Niaf), tenutosi presso il Washington Hilton, a Washington D.C. L'evento, che ha riunito oltre 2.500 ospiti tra autorità, personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale, ha celebrato mezzo secolo di impegno della Niaf nel promuovere la cultura italiana e nel rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti. Tra gli ospiti presenti anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il presidente Ezio Simonelli e l'amministratore Delegato Luigi De Siervo.

