De Rossi Juve La Stampa spunta questa idea a sorpresa per la panchina dei bianconeri! È tra i candidati per il post Tudor | la lista completa e aggiornata

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Rossi Juve: Tudor è finito nel mirino della società dopo la sconfitta contro il Como, l’ex allenatore della Roma tra i candidati per la sostituzione. La sconfitta per  2-0  della  Juventus  in campionato contro il  Como  ha innescato un’immediata e profonda riflessione sul futuro di  Igor Tudor  sulla panchina bianconera. Secondo un clamoroso retroscena riportato da  La Stampa, l’atteggiamento del tecnico croato durante il match perso ieri in trasferta  non sarebbe piaciuto molto alla società. La dirigenza avrebbe ravvisato nel comportamento di  Tudor  un’eccessiva  arrendevolezza, soprattutto per la sua incapacità di  spronare i giocatori  a dare quel qualcosa in più per rimettere in piedi la partita, cosa che era invece successa in altre occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

de rossi juve la stampa spunta questa idea a sorpresa per la panchina dei bianconeri 200 tra i candidati per il post tudor la lista completa e aggiornata

© Juventusnews24.com - De Rossi Juve (La Stampa), spunta questa idea a sorpresa per la panchina dei bianconeri! È tra i candidati per il post Tudor: la lista completa e aggiornata

Altre letture consigliate

de rossi juve stampaJuventus, Tudor sotto esame: La Stampa nomina anche De Rossi fra i possibili sostituti - Juventus: il quotidiano La Stampa oggi si interroga sul cambio di atteggiamento in panchina. tuttomercatoweb.com scrive

de rossi juve stampaJuve, per il dopo Tudor spunta anche De Rossi - La Juventus starebbe riflettendo sul futuro di Igor Tudor sulla panchina bianconera: come riportato da "La Stampa", l'atteggiamento del tecnico croato nel corso del match di ... Come scrive tuttojuve.com

de rossi juve stampaDe Rossi è saltato: ha già firmato il contratto - Stando al giornalista molto vicino alle vicende di casa granata, infatti, Paolo Vanoli aveva già accettato di tornare sulla panchina torinista, avendo già un contratto firmato fino al giugno del 2027. Come scrive asromalive.it

Cerca Video su questo argomento: De Rossi Juve Stampa