De Rossi Juve La Stampa spunta questa idea a sorpresa per la panchina dei bianconeri! È tra i candidati per il post Tudor | la lista completa e aggiornata

De Rossi Juve: Tudor è finito nel mirino della società dopo la sconfitta contro il Como, l’ex allenatore della Roma tra i candidati per la sostituzione. La sconfitta per 2-0 della Juventus in campionato contro il Como ha innescato un’immediata e profonda riflessione sul futuro di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Secondo un clamoroso retroscena riportato da La Stampa, l’atteggiamento del tecnico croato durante il match perso ieri in trasferta non sarebbe piaciuto molto alla società. La dirigenza avrebbe ravvisato nel comportamento di Tudor un’eccessiva arrendevolezza, soprattutto per la sua incapacità di spronare i giocatori a dare quel qualcosa in più per rimettere in piedi la partita, cosa che era invece successa in altre occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Rossi Juve (La Stampa), spunta questa idea a sorpresa per la panchina dei bianconeri! È tra i candidati per il post Tudor: la lista completa e aggiornata

