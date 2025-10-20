De Rossi dal no alla Sampdoria all’opzione Juventus | Tudor rischia grosso

Il rammarico di non aver visto cosa sarebbe potuto essere la Roma di De Rossi rimarrà, perché ciò che l’ex capitano giallorosso aveva fatto vedere nell’immediato post Mourinho era qualcosa di ancora acerbo ma sicuramente interessante e promettente. Poco più di un anno fa invece la decisione della famigerata Lina Souloukou di esonerarlo per imbarcarsi nella sciagura Juric, e di quel progetto rimasero solo cenere e rimpianti. Da allora Daniele si è preso del tempo, e la rescissione del contratto con il club capitolino di poche settimane fa sembrava il preludio ad una nuova panchina che non è ancora arrivata, ma delle novità ci sono. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

