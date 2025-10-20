De Nicola Sin | Abbiamo farmaci capaci di rimandare la dialisi di 30 anni

(Adnkronos) – "E' giunto il momento di implementare dei farmaci, arrivati da tempo, ma ancora lontani dal raggiungimento dell'ottimizzazione della prescrizione, come le gliflozine. Ci sono anche gli agonisti del recettore del Glp-1, come la semaglutide, o il finerenone. Sono tutti farmaci che, se messi in combinazione, riescono a rimandare la dialisi anche di 30 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Oggi abbiamo accompagnato in tanti di Premariacco il nuovo percorso di Don Nicola in quel di Tricesimo. - facebook.com Vai su Facebook

#Nicola: “Abbiamo fatto il possibile, dobbiamo leggere meglio certe situazioni” - X Vai su X

De Nicola (Sin): "Abbiamo farmaci capaci di rimandare la dialisi di 30 anni" - 'Quella peritoneale si è trasformata, permette risparmi del 43% ma è utilizzata solo nel 10% dei casi' ... adnkronos.com scrive

Gliflozine senza piano terapeutico, il nefrologo De Nicola (Sin): "Migliorano cure e liste d'attesa" - "Togliere questo paletto burocratico è importante per il nefrologo che, invece di fare un piano terapeutico - Come scrive adnkronos.com

Iperkaliemia: “occorre un cambio di passo”. Intervista a Luca De Nicola (SIN) - La Società Italiana di Nefrologia (SIN), ha pubblicato un anno fa, sul Journal of Nephrology, un Position Paper che metteva in luce la necessità di implementare nuovi trattamenti per ... quotidianosanita.it scrive