De Nicola Sin | Abbiamo farmaci capaci di rimandare la dialisi di 30 anni
'Quella peritoneale si è trasformata, permette risparmi del 43% ma è utilizzata solo nel 10% dei casi' Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - "E' giunto il momento di implementare dei farmaci, arrivati da tempo, ma ancora lontani dal raggiungimento dell'ottimizzazione della prescrizione, come le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
De Nicola (Sin): “Abbiamo farmaci capaci di rimandare la dialisi di 30 anni” - "E' giunto il momento di implementare dei farmaci, arrivati da tempo, ma ancora lontani dal raggiungimento dell'ottimizzazione ... Riporta msn.com
Gliflozine senza piano terapeutico, il nefrologo De Nicola (Sin): "Migliorano cure e liste d'attesa" - "Togliere questo paletto burocratico è importante per il nefrologo che, invece di fare un piano terapeutico - Da adnkronos.com
Cremonese: Nicola, abbiamo cercato di dire la nostra - "Nei numeri ovvio che la partita l'ha meritata di vincere l'Inter, a me importava che la mia squadra venisse in un contesto di assoluta qualità e fisicità cercando di rimanere in partita il più ... Lo riporta ansa.it