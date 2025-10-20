De Meo cede il beauty di Kering a l’Oréal
È durata due anni l’avventura in solitaria di Kering nel settore della bellezza e dei profumi, e un anno e mezzo la gestione di Creed, la pluricentenaria maison inglese di fragranze che la multinazionale della famiglia Pinault aveva comprato a giugno del 2023 da Blackrock, nel tentativo di consolidare la propria presenza in un settore in grande espansione, ma evidentemente lontano dalle sue competenze. A dispetto di infinite presentazioni e di indimenticabili feste veneziane, il business non è infatti mai decollato. Nel grande piano di riorganizzazione del nuovo ceo di Kering Luca De Meo, insediato ufficialmente a metà di settembre, ma evidentemente già al lavoro da mesi perché un accordo come questo non si stringe in poche settimane, tutta la divisione beauty di Kering, incluso naturalmente Creed che ne è l’asset più importante, vengono cedute a L'Oréal, già partner per la divisione Yves Saint Laurent Beauté, per un importo di 4 miliardi di euro cash. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Conegliano cede lo scettro della Supercoppa Italiana ad una combattiva Numia Vero Volley Milano - facebook.com Vai su Facebook
Kering, De Meo cede la divisione beauty a L’Oréal per 4 miliardi: cambio di strategia e focus sulla moda - Il gruppo del lusso francese vende a L’Oréal la divisione beauty, compresa House of Creed e le licenze di Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga. Lo riporta firstonline.info
Kering's De Meo sells its beauty division to L'Oréal for $4 billion, shifting strategy and focusing on fashion. - The French luxury group is selling its beauty division to L'Oréal, including the House of Creed and the licenses for Gucci, Bottega Veneta, and Balenciaga. firstonline.info scrive
De Meo cede il beauty di Kering a l'Oréal - Nel grande piano di riorganizzazione del nuovo ceo di Kering Luca De Meo, insediato ufficialmente a metà di settembre, ma evidentemente già al lavoro da mesi perché un accordo come questo non si ... ilfoglio.it scrive