De Luca punge Hyerace e provoca il Pd | Fatti dare lezioni di politica da Antonella Russo

Nuovo capitolo nello scontro politico che infiamma Palazzo Zanca. Dopo le dichiarazioni del segretario provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace, arriva la replica — durissima — di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord ed ex sindaco di Messina.“Hyerace, ti agiti troppo! Se oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

