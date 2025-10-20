De Luca | Non vi dico se mi candido in Consiglio regionale

Anteprima24.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non ve lo dico se mi candido, ma quello che è sicuro che io controllo, seguo. Ma potete immaginare che prendo 10 anni di vita e li butto al mare?”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione dell’impianto di compostaggio a Pomigliano d’Arco (Napoli), rispondendo a chi gli chiedeva se si candiderà per il Consiglio regionale campano alle prossime elezioni. “Fare il presidente o il sindaco – ha aggiunto – non può essere un lavoro, anche comodo. Ti metti al primo posto a teatro, la fascia a tutte le cerimonie. Tutte queste p. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

de luca non vi dico se mi candido in consiglio regionale

© Anteprima24.it - De Luca: “Non vi dico se mi candido in Consiglio regionale”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

de luca dico candidoElezioni Campania, Vincenzo De Luca: «Non vi dico se mi candido in Consiglio regionale: prendo 10 anni di vita e li butto al mare?» - «Non ve lo dico se mi candido, ma quello che è sicuro che io controllo, seguo. Lo riporta ilmattino.it

de luca dico candidoRegionali Campania, scintille nel centrosinistra. De Luca: «Io a capotavola», Fico: «I partiti sono con me» - L’augurio di tutti nel centrosinistra era che si fermassero gli affondi e gli avverimenti al ... Come scrive ilmattino.it

de luca dico candidoCirielli, Fico dica cosa rivendica dei 10 anni di De Luca - "Io credo che il candidato dei progressisti, Roberto Fico, deve dire cosa rivendica di questi dieci anni di governo De Luca e del Pd che lo ha sostenuto. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: De Luca Dico Candido