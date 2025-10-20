De Luca | Non vi dico se mi candido in Consiglio regionale

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non ve lo dico se mi candido, ma quello che è sicuro che io controllo, seguo. Ma potete immaginare che prendo 10 anni di vita e li butto al mare?”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione dell’impianto di compostaggio a Pomigliano d’Arco (Napoli), rispondendo a chi gli chiedeva se si candiderà per il Consiglio regionale campano alle prossime elezioni. “Fare il presidente o il sindaco – ha aggiunto – non può essere un lavoro, anche comodo. Ti metti al primo posto a teatro, la fascia a tutte le cerimonie. Tutte queste p. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca: “Non vi dico se mi candido in Consiglio regionale”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Luca 18, 1-8 [...] E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Probabilmente non - facebook.com Vai su Facebook

Ma io dico….ma nn sarebbe più semplice imporre la velocità in kmh minima da poter usare in pit lane in modo da evitare di vedere sta pagliacciata delle auto ferme in uscita? Ma in FIA giocano a tresette col morto invece di guardare le gare? - X Vai su X

Elezioni Campania, Vincenzo De Luca: «Non vi dico se mi candido in Consiglio regionale: prendo 10 anni di vita e li butto al mare?» - «Non ve lo dico se mi candido, ma quello che è sicuro che io controllo, seguo. Lo riporta ilmattino.it

Regionali Campania, scintille nel centrosinistra. De Luca: «Io a capotavola», Fico: «I partiti sono con me» - L’augurio di tutti nel centrosinistra era che si fermassero gli affondi e gli avverimenti al ... Come scrive ilmattino.it

Cirielli, Fico dica cosa rivendica dei 10 anni di De Luca - "Io credo che il candidato dei progressisti, Roberto Fico, deve dire cosa rivendica di questi dieci anni di governo De Luca e del Pd che lo ha sostenuto. ansa.it scrive