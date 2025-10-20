De Luca le suona a Hyerace e provoca il Pd | Fatti dare lezioni di politica da Antonella Russo

Messinatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo nello scontro politico che infiamma Palazzo Zanca. Dopo le dichiarazioni del segretario provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace, arriva la replica — durissima — di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord ed ex sindaco di Messina.“Hyerace, ti agiti troppo! Se oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

