De Laurentiis torna a far discutere | che frecciata dal presidente del Napoli
Aurelio De Laurentiis torna a far discutere con una proposta radicale sul futuro del calcio. Il presidente del Napoli, intervistato da ‘Class CNBC’, ha criticato il calendario internazionale e chiesto un limite d’età per la Nazionale, riservandola solo agli Under 23. Il motivo? Secondo il patron azzurro, i calciatori sono ormai sovraccarichi di impegni e il sistema attuale non tutela né i club né gli atleti. Un messaggio forte che divide il mondo del pallone e riaccende il dibattito sulla gestione del calendario. La proposta del presidente del Napoli: solo Under 23 in azzurro. “Si gioca troppo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
