De Laurentiis | Si gioca troppo i calciatori non reggeranno 50-70 partite l’anno Serve un cap anche per le Nazionali
Il presidente De Laurentiis è tornato a parlare di calendario, delle nazionali, del ritmo delle partite e dello stress a cui sono sottoposti i giocatori. Ecco le sue dichiarazioni. «L’Europa deve cambiare. Secondo me è arrivato il momento. I vertici del calcio non vogliono cambiare per paura di perdere la loro poltrona sulla quale stanno seduti molto comodamente, ma sarebbe arrivato il momento di cambiare le regole del gioco e il format dei campionati. Si gioca troppo, i calciatori alla fine non ce la faranno più a fare 50, 60 o 70 partite all’anno. Non hanno capito che per le Nazionali servirebbe un “cap”: dopo i 23 anni non puoi più andare in Nazionale, perché devi scoprire i nuovi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
