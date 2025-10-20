De Laurentiis shock | Basta Nazionali dopo i 23 anni

20 ott 2025

Il patron del Napoli attacca Fifa e federazioni: “Così si ammazzano i campionati, i club non sono rispettati”. Aurelio De Laurentiis non conosce mezze misure. Da Washington, dove ha partecipato al 50° anniversario della National Italian American Foundation, il presidente del Napoli ha sganciato l’ennesima bomba: vietare ai calciatori over 23 di giocare in Nazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

