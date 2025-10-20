De Laurentiis provoca la Fifa | Dopo i 23 anni stop alle Nazionali

2anews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna all’attacco: “Troppi impegni, i campionati vanno tutelati. I club meritano più rispetto”. Aurelio De Laurentiis ha scelto il palco dei festeggiamenti per i 50 anni della National Italian American Foundation a Washington per lanciare la sua ultima provocazione al mondo del calcio. Al centro del dibattito, ancora . 🔗 Leggi su 2anews.it

