De Laurentiis proposta shock per le Nazionali | Serve una rivoluzione ecco la mia idea

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Per le Nazionali servirebbe un limite d’età: dopo i 23 anni non puoi più essere convocato". È la proposta lanciata da Aurelio De Laurentiis da Washington, dove ha partecipato alle celebrazioni per il 50esimo anniversario della Niaf, la National Italian American Foundation.Intervistato da Class. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

De Laurentiis, proposta shock per le Nazionali: "Serve una rivoluzione, ecco la mia idea" - L'idea lanciata dal patron del Napoli da Washington, dove ha partecipato alle celebrazioni per il 50esimo anniversario della Niaf, la National Italian American Foundation ... Riporta napolitoday.it

de laurentiis proposta shock"Dopo i 23 anni non puoi più farlo": la clamorosa proposta di De Laurentiis - Il presidente del Napoli è intervenuto da Washington a margine delle celebrazioni del 50esimo anniversario della Niaf ... Si legge su tuttosport.com

de laurentiis proposta shockDe Laurentiis: “L’Europa deve cambiare, in nazionale solo gli under 23” - La proposta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per cambiare le regole sui giocatori con le nazionali ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: De Laurentiis Proposta Shock