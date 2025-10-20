De Laurentiis | L’Europa del calcio deve cambiare I vertici hanno paura di perdere la poltrona

"> Dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis torna a scuotere il mondo del calcio europeo con una delle sue provocazioni destinate a far discutere. Intervenuto a Class CNBC, il presidente del Napoli ha puntato il dito contro l’attuale governance del calcio internazionale, accusata di essere immobile e conservatrice: «L’Europa deve cambiare. È arrivato il momento. I vertici del calcio non vogliono cambiare per paura di perdere la loro poltrona, sulla quale stanno seduti molto comodamente — ha dichiarato De Laurentiis — ma sarebbe arrivato il momento di cambiare le regole del gioco e il format dei campionati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

