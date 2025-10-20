De Laurentiis | L’Europa del calcio deve cambiare I vertici hanno paura di perdere la poltrona
"> Dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis torna a scuotere il mondo del calcio europeo con una delle sue provocazioni destinate a far discutere. Intervenuto a Class CNBC, il presidente del Napoli ha puntato il dito contro l’attuale governance del calcio internazionale, accusata di essere immobile e conservatrice: «L’Europa deve cambiare. È arrivato il momento. I vertici del calcio non vogliono cambiare per paura di perdere la loro poltrona, sulla quale stanno seduti molto comodamente — ha dichiarato De Laurentiis — ma sarebbe arrivato il momento di cambiare le regole del gioco e il format dei campionati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Contenuti che potrebbero interessarti
De Laurentiis negli Usa: “Pensai non a una ma a tre squadre qui. In Europa il calcio deve cambiare” - X Vai su X
A Roma riapre il cinema Europa di proprietà dell’INPS (la famiglia De Laurentiis, attraverso una società, lo aveva in gestione e la gestione passa ora al Centro sperimentale). Vi saranno attività legate anche alla ricerca e allo studio, con la collaborazione del C - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis lancia l'idea: "In Nazionale solo chi ha meno di 23 anni. E' il momento di cambiare" - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo le parole delle scorse ore sui suoi tentativi di acquistare una squadra in MLS in passato, ha parlato. Come scrive tuttomercatoweb.com
De Laurentiis: “In Nazionale solo chi ha meno di 23 anni. Non c’è rispetto per i campionati” - Class CNBC ha riportato le parole di Aurelio De Laurentiis da Washington durante il 50° anniversario della National Italian American Foundation: “L’Europa deve cambiare –ha dichiarato ADL- Segnala calciolecce.it
De Laurentiis: “Il calcio deve cambiare, troppe 60-70 partite l'anno. E in nazionale solo under 23” - Il presidente del Napoli dagli Usa, parlando a Class CNBC: "I vertici del calcio temono di perdere la loro poltrona, ma ormai è tempo di mettere mano a ... Come scrive msn.com