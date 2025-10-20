De Grandis durissimo | Abbiamo visto la Juve peggiore degli ultimi mesi e non è accettabile Tudor deve scegliere questa cosa e bisogna ripartire facendo un bagno di umiltà

De Grandis durissimo dopo la sconfitta della Juve contro il Como: tutte le dichiarazioni del giornalista. Una squadra irriconoscibile, una sconfitta pesante che certifica una crisi profonda. La Juventus vista a Como ha fatto suonare tutti i campanelli d’allarme, e l’analisi del giornalista Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, è impietosa. Secondo l’opinionista, il problema non sono solo i risultati, ma una totale mancanza di identità, che parte dalla difesa e arriva alla gestione confusa dell’allenatore. PAROLE – «Ci sono dei problemi di identità in questa squadra, problemi grossi, non di facile risoluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Grandis durissimo: «Abbiamo visto la Juve peggiore degli ultimi mesi e non è accettabile. Tudor deve scegliere questa cosa e bisogna ripartire facendo un bagno di umiltà»

