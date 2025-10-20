De-estinzione ingegneria genetica e conservazione Piero Genovesi Ispra | Sbagliato dire no a priori alla biologia sintetica

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conservazione sta cambiando e accanto a parchi e riserve entrano oggi biotecnologie, clonazione e perfino progetti di de-estinzione. Di questo si è discusso anche all'ultimo congresso IUCN di Abu Dhabi. Ne abbiamo parlato con Piero Genovesi dell'ISPRA, presente per rappresentare il comitato italiano: “Non si tratta di sostituire la conservazione tradizionale, ma di capire se e come la biologia sintetica possa aiutare a salvare specie sull’orlo dell’estinzione”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

