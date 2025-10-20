Dazi Usa Trump rilancia video su Meloni | Cerca accordo diretto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato sul suo social Truth un video di un’attivista Maga che ha come protagonista la premier Giorgia Meloni, in cui si affrontano le questioni dazi e Ucraina. Il video è una serie di immagini di repertorio in cui la voce narrante racconta di come “Meloni sfida l’Ue e persegue un accordo commerciale diretto con Trump”. “La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia ignorerà le regole commerciali dell’Ue e concluderà un accordo diretto con l’amministrazione Trump”, si afferma nel video, “dopo un incontro privato con Trump, Meloni ha detto che perseguirà gli interessi dell’Italia, non dell’Ue”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

