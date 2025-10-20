Dazi USA automotive italiano a rischio

I nuovi dazi potrebbero ridurre le vendite italiane negli Usa di circa 16,5 miliardi  (rispetto a uno scenario senza tariffe), pari al 2,7% dell’export totale. Lo si legge nella congiuntura flash di  Confindustria.   Dazi USA, l’impatto nel manifatturiero . L’impatto è maggiore per settori centrali del manifatturiero. L’automotive appare il più colpito. Poi ci sono anche alimentari e bevande, macchinari, pelli e calzature, ed altre attività manifatturiere. Le perdite si amplificano se si considerano gli effetti indiretti, lungo le catene di produzione europee, del calo dell’export negli Usa degli altri paesi Ue sulla domanda di input italiani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

