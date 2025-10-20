Dazi Trump invita con un video Giorgia Meloni a trattare con gli Usa e mollare l' Ue

Il presidente degli Stati Uniti rilancia un video in cui si afferma che la premier italiana vuole rompere con Bruxelles e negoziare direttamente con Washington su commercio e Ucraina. La politica italiana insorge, mentre Tajani rassicura: "Lavoriamo con l’Ue". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump "invita" con un video Giorgia Meloni a trattare con gli Usa e mollare l'Ue

