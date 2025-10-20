Dazi | Renzi ' dove sono 25 mld promessi da Meloni? Intera legge bilancio ne vale 18'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "La notizia non è che Trump sia un 'retweettatore seriale', è che la Meloni non l'abbia smentito. Non chiedo di smentirlo ma domando alla Meloni: hai detto il 18 aprile che avresti messo 25 miliardi per le nostre imprese sui dazi, dove sono? -21% di export ad agosto con gli americani. L'intera legge di bilancio ne vale 18, come fa a prometterne 25 per i dazi?". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Zapping su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

