Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "La notizia non è che Trump sia un 'retweettatore seriale', è che la Meloni non l'abbia smentito. Non chiedo di smentirlo ma domando alla Meloni: hai detto il 18 aprile che avresti messo 25 miliardi per le nostre imprese sui dazi, dove sono? -21% di export ad agosto con gli americani. L'intera legge di bilancio ne vale 18, come fa a prometterne 25 per i dazi?". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Zapping su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi: Renzi, 'dove sono 25 mld promessi da Meloni? Intera legge bilancio ne vale 18'

"Trump sui dazi ha fatto un danno clamoroso, ma quando porta la pace di Medio Oriente bisogna dirgli 'bravo'!". Matteo Renzi a #drittoerovescio

"Trump sui dazi ha fatto un danno clamoroso, ma quando porta la pace di Medio Oriente bisogna dirgli 'bravo'!". Matteo Renzi a #drittoerovescio

