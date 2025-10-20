Dazi fonti P Chigi | trattativa la conduce l’Europa
Roma, 20 ott. (askanews) – Sui dazi le trattative “sono condotte dalla Commissione europea” dato che è una materia di competenza esclusiva dell’Unione. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi, dopo le polemiche nate dal fatto che il presidente Usa Donald Trump ha rilanciato su Truth un tweet dell’attivista Maga Lynne Patton, con un video in cui si sostiene che la premier Giorgia Meloni intende siglare accordi commerciali bilaterali con Washington, escludendo l’Ue. Per quanto riguarda invece i dazi antidumping per alcuni produttori di pasta prospettati dal Dipartimento del Commercio, le fonti spiegano che è stata “da tempo avviata un’interlocuzione bilaterale, che affianca l’azione della Commissione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
