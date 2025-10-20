Dazi e Ucraina Pd a Meloni | Dopo post rilanciato da Trump chiarisca su rapporti con Ue

(Adnkronos) – Il Pd chiede alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di chiarire la posizione dell'Italia su dazi e Ucraina dopo un post rilanciato dal presidente Usa, Donald Trump, su Truth. Sulla questione è intervenuto ieri su X l'eurodeputato Pd Giorgio Gori. ''Trump su Truth rilancia un video e questo testo: 'Giorgia Meloni sfida l’Unione europea . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

