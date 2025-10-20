David Doubilet il fotografo degli oceani | Squali coralli e pinguini i miei scatti per salvarli
Il più famoso autore di immagini subacquee in mostra a Villa Bardini, Firenze: “Ci è voluta meno di una vita per imparare che i mari sono finiti, fragili e per vedere interi ecosistemi collassare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
A Firenze David Doubilet, il pioniere della fotografia subacquea
Dal 21 ottobre, Villa Bardini accoglie "Oceani" la mostra che promette di cambiare il nostro sguardo su ciò che vive sotto la superficie dell'acqua. David Doubilet, leggenda vivente della fotografia subacquea, porta a Firenze oltre 80 suoi scatti.
Oceani a Firenze: David Doubilet porta il National Geographic a Villa Bardini - Oltre 80 scatti subacquei raccontano bellezza e fragilità dei mari del mondo.