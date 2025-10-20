D’Arzo una festa per la nuova sede | Bellezza unita alla modernità

Un edificio avveniristico, sostenibile, che favorisce creatività, formazione, benessere, con una grande agorà, spazi luminosissimi, che rimanda a Riken Yamamoto, Renzo Piano, la Bauhaus, la pedagogia di Loris Malaguzzi. Questa è la nuova sede del settore grafico dell’istituto ’Silvio D’Arzo’, a Sant’Ilario, inaugurata sabato, che accoglie 400 studenti, distribuiti in 19 classi dei percorsi tecnico e professionale. Vicino alla stazione ferroviaria, la struttura colpisce per i riquadri colorati: gialli, arancio, verdi alla Mondrian, riflettendo vocazione artistica e identità. L’edificio distribuito su tre piani: 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - D’Arzo, una festa per la nuova sede: "Bellezza unita alla modernità"

