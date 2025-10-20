Danya Naroditsky è morto a 29 anni lutto nel mondo degli scacchi | era diventato Grande Maestro a 18 anni

Il grande maestro di scacchi Daniel Naroditsky è morto a 29 anni. Ex campione del mondo Under 12 e autore di libri, era uno dei giocatori americani più talentuosi e seguiti online, con grande popolarità su YouTube e Twitch. 🔗 Leggi su Fanpage.it

