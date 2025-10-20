Danni irreversibili a un bambino Fondazione dell’ospedale San Gerardo condannata a risarcire 4 milioni e 600mila euro

Monza, 20 ottobre 2025 – Un maxi risarcimento da 4 milioni e 600mila euro. È la condanna decisa dal tribunale civile di Monza nei confronti della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma – poi confluita nell'Irccs San Gerardo nel 2023 -, per non aver diagnosticato tempestivamente una grave malattia metabolica a un bambino, oggi 14enne, che ha riportato gravissimi danni neurologici, tanto da essere stato riconosciuto invalido al 100% e avere necessità di assistenza continua, oltre ad aver subito un trapianto di fegato. Secondo la ricostruzione degli avvocati della famiglia del ragazzino, nato nel 2011, avrebbe fin da subito manifestato sintomi di iperammoniemia, una malattia metabolica (difetto del ciclo dell'urea) che provoca un accumulo tossico di ammoniaca nel sangue, tanto che la sua cartella clinica citava espressamente un "rischio metabolico", già poco dopo la sua nascita.

