e molti strumentali. Daniele Silvestri torna a raccontare attraverso la musica, ma questa volta lo fa in un nuovo ruolo e da un luogo speciale. L’artista firma la colonna sonora originale del film RIP, insieme al collettivo Klangore, la factory creativa che ha co-fondato con alcuni dei suoi storici compagni di viaggio. Un laboratorio di suoni, visioni e produzioni condivise, che rappresenta oggi una delle avventure artistiche più stimolanti del panorama musicale italiano. RIP, diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis e prodotto da NVP STUDIOS – Gruppo NVP S. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Daniele Silvestri firma la colonna sonora del film RIP, con sei brani inediti