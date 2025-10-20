D’Angelo al passo d’addio Aquile arriva Pagliuca

Guido Pagliuca, classe 1976, toscano di Cecina, è il tecnico individuato dalla dirigenza aquilotta per succedere a Luca D’Angelo alla conduzione dello Spezia. Il summit mattutino, al quale hanno partecipato il presidente Charlie Stillitano, il proprietario Thomas Roberts, l’ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano, conclusosi intorno alle 14, ha portato alla decisione di esonerare l’Omone e ripiegare sull’ex tecnico della Juve Stabia, fresco di esonero nell’attuale campionato alla guida dell’Empoli. Dopo gli approfondimenti della portata economica dell’operazione da parte di Roberts, le indicazioni vanno verso l’arruolamento dell’allenatore livornese, dispensato dalla guida tecnica degli azzurri toscani lo scorso 14 ottobre e che, secondo la nuova normativa federale, è libero di accasarsi con un’altra squadra entro il 20 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net