Dama inglese | Matteo Gomiero vince il regionale
Si è svolto domenica 19 novembre il campionato regionale di dama inglese per tesserati FID (Federazione Italiana Dama). Il campionato è stato organizzato dal comitato regionale FID, presso l’oratorio di Gardigiano di Scorzè (VE). Si è giocato l’intero pomeriggio, aggiudicandosi il campionato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
