Dama inglese | Matteo Gomiero vince il regionale

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto domenica 19 novembre il campionato regionale di dama inglese per tesserati FID (Federazione Italiana Dama). Il campionato è stato organizzato dal comitato regionale FID, presso l’oratorio di Gardigiano di Scorzè (VE). Si è giocato l’intero pomeriggio, aggiudicandosi il campionato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dama inglese matteo gomieroDama: Moscheni vince nel 2° gruppo, 3° Gomiero e diventa Candidato Maestro - Roncarati” di dama italiana presso il centro culturale “Giovanni Falcone” di Zola Predosa (BO). Scrive trevisotoday.it

Dama: Scaggiante, Gravina e Gomiero al 25esimo European Youth Championship - "Energya" di Maser, il roncadese Lorenzo Gravina e lo zerotino Matteo Gomiero in forza all’A. Lo riporta trevisotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Dama Inglese Matteo Gomiero