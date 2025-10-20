Dalle vessazioni all' ex compagna alla condotta violenta al bar | due arresti in poche ore
Lo scorso weekend i carabinieri di Cento hanno arrestato due uomini, un 32enne ed un 47enne, resisi responsabili di diverse violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria nei loro confronti. Nel primo caso il 32enne senza fissa dimora, già sottoposto al divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dalle vessazioni all'ex compagna alla condotta violenta al bar: due arresti in poche ore https://ift.tt/N95tS7v https://ift.tt/76SkUht - X Vai su X
Il Tribunale di Bologna ha condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi il 38enne tunisino Selmi Faiez, accusato del reato di stalking nei confronti dell'ex compagna Tania Bellinetti, 47 anni, morta l'8 aprile dopo essere caduta dal terzo piano della palazzina in cui - facebook.com Vai su Facebook
Perseguita ex compagna, ventunenne arrestato a Crotone - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato a Crotone un giovane di 21 anni con l'accusa di atti persecutori ai danni dell'ex compagna. Lo riporta ansa.it
Perseguita la ex compagna. Ammonito dal questore - Il 40enne anconetano non si era rassegnato alla fine della loro relazione. Riporta msn.com
“Torna a casa o mando tuo video hot a nostro figlio”: a Napoli arrestato 34enne per stalking - Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Napoli per stalking dopo l’ultima minaccia all’ex compagna: inviare un video hot al figlio se non fosse tornata a vivere con lui. Segnala msn.com