Corteno Golgi (Brescia), 20 0ttobre 2025 – Suor Maria Troncatti da ieri è la prima Santa dell’Alta Valle e la seconda Santa della Montagna bresciana. L’ Artigiana della Pace e la missionaria buona che in molti ancora ricordano per quanto ha realizzato in vita, ieri è stata canonizzata con altre due religiose e quattro uomini. A officiare la funzione, a Roma sotto un magnifico sole d’ottobre, è stato Papa Leone, in un anno particolarmente significativo sia per il Giubileo in corso sia per l’avvicendamento di due Pontefici. Suor Troncatti, nativa di Corteno Golgi, paesino abbarbicato sulle montagne al confine con Aprica e la Valtellina, è la quarantottesima bresciana a divenire Santa e la quarta camuna dopo San Costanzo e Sant’Obizio, entrambi di Niardo che presto potrebbe avere un terzo Santo in Innocenzo da Berzo, e San Gertrude Comensoli da Bienno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla Val Camonica a Roma una folla esulta per suor Maria Troncatti, la Madrecita fatta Santa: “Era artigiana di pace”