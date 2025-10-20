Dalla teoria al gesto | la Simulation Academy per i nefrologi

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portare gli specializzandi dalla teoria alle mani: al 66° Congresso della Società Italiana di Nefrologia, in programma a Riccione dal 21 al 24 ottobre 2025, il progetto Simulation Academy firmato Nipro offre tre giorni di addestramento immersivo per imparare procedure delicate in completa sicurezza, prima di incontrare il letto del paziente. Tre giorni per colmare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dalla teoria al gesto la simulation academy per i nefrologi

© Sbircialanotizia.it - Dalla teoria al gesto: la Simulation Academy per i nefrologi

Altre letture consigliate

teoria gesto simulation academyBrambilla (Nipro): "Simulation Academy chiude gap teoria-pratica in nefrologia" - 'Portare medici specializzandi ad effettuare delle prove pratiche, chiudendo il gap, presente oggi, tra la ... Come scrive notizie.tiscali.it

L’EMIRATES FLIGHT TRAINING ACADEMY SELEZIONA TRU SIMULATION + TRAINING PER I SIMULATORI DI VOLO - L’Emirates Flight Training Academy, la struttura di formazione avanzata sviluppata da Emirates per la formazione dei cadet pilots, ha firmato un accordo con TRU Simulation + Training Inc. Segnala md80.it

Cerca Video su questo argomento: Teoria Gesto Simulation Academy