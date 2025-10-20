Dalla teoria al gesto | la Simulation Academy per i nefrologi
Portare gli specializzandi dalla teoria alle mani: al 66° Congresso della Società Italiana di Nefrologia, in programma a Riccione dal 21 al 24 ottobre 2025, il progetto Simulation Academy firmato Nipro offre tre giorni di addestramento immersivo per imparare procedure delicate in completa sicurezza, prima di incontrare il letto del paziente. Tre giorni per colmare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
SEMINARIO SUL PERINEO IN GRAVIDANZA Martedì 22 ottobre Ore 18.00 Associazione Nascere a Modena Prenderti cura del tuo perineo in gravidanza è un gesto d’amore verso te stessa e verso il tuo bambino. Durante questo incontro, guidato d - facebook.com Vai su Facebook
CURIOSITÀ - The Athletic, nel calcio il gesto dello sputo è sdoganato, le teorie https://ift.tt/5iTAgxv - X Vai su X
Brambilla (Nipro): "Simulation Academy chiude gap teoria-pratica in nefrologia" - 'Portare medici specializzandi ad effettuare delle prove pratiche, chiudendo il gap, presente oggi, tra la ... Come scrive notizie.tiscali.it
L’EMIRATES FLIGHT TRAINING ACADEMY SELEZIONA TRU SIMULATION + TRAINING PER I SIMULATORI DI VOLO - L’Emirates Flight Training Academy, la struttura di formazione avanzata sviluppata da Emirates per la formazione dei cadet pilots, ha firmato un accordo con TRU Simulation + Training Inc. Segnala md80.it