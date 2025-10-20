Dalla Strada al Cuore | a Palermo un palcoscenico di solidarietà e inclusione

Guardandoti dentro potrai scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità.” È questo il messaggio che ha spinto l’associazione “UNALOTTAXLAVITA ETS” a organizzare il festival dellasolidarietà “Dalla Strada al Cuore”, un evento live che si terrà domenica 23. 🔗 Leggi su Palermotoday.it