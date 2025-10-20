Dalla Regione sostegno per chi ha subito danni da tornado e altre calamità | rimborsi fino a 450mila euro

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a 187mila euro per i proprietari privati, nel caso in cui sia andata distrutta l’abitazione principale, e fino a 450mila euro per le attività economiche e produttive. Sono le ulteriori misure, previste da un decreto firmato dal presidente della Regione, Michele de Pascale, a favore di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Romizi (Avs): “Ha ragione Massimo Guasconi: infrastrutture e sostegno alle imprese siano priorità della Regione” - "Raccolgo e condivido l'appello lanciato dal presidente della Camera di Commercio di Arezzo- Secondo lanazione.it

Regione,1,8 milioni di euro a sostegno persone con Parkinson - Il contributo della Regione del Veneto a favore delle persone con decadimento cognitivo e malattia di Parkinson non solo è confermato, ma viene ulteriormente incrementato. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Sostegno Ha Subito