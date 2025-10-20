Dalla Regione sostegno per chi ha subito danni da tornado e altre calamità | rimborsi fino a 450mila euro

Fino a 187mila euro per i proprietari privati, nel caso in cui sia andata distrutta l’abitazione principale, e fino a 450mila euro per le attività economiche e produttive. Sono le ulteriori misure, previste da un decreto firmato dal presidente della Regione, Michele de Pascale, a favore di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

