Dalla Regione 22 milioni per impianti sportivi | avviso pubblico per i Comuni pugliesi

Brindisireport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicato oggi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il nuovo avviso pubblico destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi comunali.A partire dalle ore 9 di giovedì 23 ottobre prossimo e fino alle ore 17 di giovedì 1° dicembre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

