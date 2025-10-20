Dalla Regione 22 milioni per impianti sportivi | avviso pubblico per i Comuni pugliesi
Pubblicato oggi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il nuovo avviso pubblico destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi comunali.A partire dalle ore 9 di giovedì 23 ottobre prossimo e fino alle ore 17 di giovedì 1° dicembre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
