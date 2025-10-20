Dalla mungitura al formaggio pronto da gustare | l' azienda del Biomercato svela il segreto dei suoi prodotti
Dietro a un prodotto agricolo, che sia verdura, formaggio, miele o pane, quanto lavoro c'è? La risposta a questa domanda arriva da Debora e Marco di Ranch Abeto Vecchio, produttori di formaggi: "Ci svegliamo all'alba e alle 6 andiamo a prendere le nostre otto mucche al pascolo che ci aspettano.
Questo weekend vi aspettiamo alla festa della zucca di San Martino, nella quale terremo diverse attività! Al nostro stand, oltre ai nostri asinelli e pecorelle, faremo dimostrazioni di mungitura e di caseificazione e molto altro! Gli appuntamenti salienti sono... Sab - facebook.com Vai su Facebook
Dalla mungitura al formaggio pronto da gustare: l'azienda del Biomercato svela il segreto dei suoi prodotti - Debora e Marco di Ranch Abeto Vecchio raccontano tutto il lavoro che sta alle spalle dei prodotti che si trovano sulle bancarelle del Biomercato