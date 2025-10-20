Dalla mungitura al formaggio pronto da gustare | l' azienda del Biomercato svela il segreto dei suoi prodotti

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro a un prodotto agricolo, che sia verdura, formaggio, miele o pane, quanto lavoro c’è? La risposta a questa domanda arriva da Debora e Marco di Ranch Abeto Vecchio, produttori di formaggi: "Ci svegliamo all’alba e alle 6 andiamo a prendere le nostre otto mucche al pascolo che ci aspettano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mungitura formaggio pronto gustareDalla mungitura al formaggio pronto da gustare: l'azienda del Biomercato svela il segreto dei suoi prodotti - Debora e Marco di Ranch Abeto Vecchio raccontano tutto il lavoro che sta alle spalle dei prodotti che si trovano sulle bancarelle del Biomercato ... Come scrive ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mungitura Formaggio Pronto Gustare