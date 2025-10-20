Dalla borsa morbida agli stivaletti neri classici Il mai più senza? La giacca cerata

È arrivato quel momento del mese in cui l’estratto conto incontra la moda. Giorno di paga, giorno di scelte: ottobre 2025 non ammette indecisioni. Tra primi freddi, inviti che si moltiplicano e il solito desiderio di cambiare look, lo shopping diventa un vero rituale d’autunno. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2025? 5 look autunnali da copiare all’insegna dell’eleganza Il segreto, come sempre, è conoscere cosa va di moda ora. Puntare su pezzi mirati, capaci di rivoluzionare tutto il guardaroba: una giacca calda e versatile che regge ogni combinazione, le scarpe classiche ma d’effetto che risolvono qualsiasi look, la co-lab del momento che merita l’investimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla borsa morbida agli stivaletti neri classici. Il mai più senza? La giacca cerata

Approfondisci con queste news

Che forma ha la borsa perfetta? Quella di un orsetto Morbida come un peluche, capiente per portare giochi, accessori e piccoli oggetti sempre con te! In 3 diverse colorazioni, la trovi nei negozi e sul sito Città del sole! - facebook.com Vai su Facebook

Dalla borsa morbida agli stivaletti classici. Il mai più senza? La giacca cerata - È arrivato quel momento del mese in cui l’estratto conto incontra la moda. Lo riporta iodonna.it

Stivali slouchy, larghi e morbidi, per uno styling versatile. I modelli da indossare ora e per tutto l'autunno 2025 - Nelle ultime stagioni il filo rosso che unisce le tendenze è l'oversize, e questo vale anche per il footwear. Scrive vogue.it

Stivaletti e scarponcini per lei, i migliori modelli per completare i look primaverili - Gli stivaletti e gli scarponcini sono da sempre un elemento chiave nel guardaroba femminile, quindi per quale motivo dovrebbero andare “in letargo” proprio questa primavera? Come scrive corriere.it