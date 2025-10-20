Dalla borsa morbida agli stivaletti neri classici Il mai più senza? La giacca cerata
È arrivato quel momento del mese in cui l’estratto conto incontra la moda. Giorno di paga, giorno di scelte: ottobre 2025 non ammette indecisioni. Tra primi freddi, inviti che si moltiplicano e il solito desiderio di cambiare look, lo shopping diventa un vero rituale d’autunno. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2025? 5 look autunnali da copiare all’insegna dell’eleganza Il segreto, come sempre, è conoscere cosa va di moda ora. Puntare su pezzi mirati, capaci di rivoluzionare tutto il guardaroba: una giacca calda e versatile che regge ogni combinazione, le scarpe classiche ma d’effetto che risolvono qualsiasi look, la co-lab del momento che merita l’investimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
