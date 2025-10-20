Dal tavolo ai social | iPratico e Webidoo integrano marketing AI

Un’alleanza nata per dare forza concreta alle PMI della ristorazione: iPratico e Webidoo integrano la gestione operativa con il marketing guidato dall’AI. Al centro, Jooice, che trasforma ordini, scontrini e recensioni in azioni mirate e misurabili. Il debutto è previsto a HOST 2025, a Milano, dal 17 al 21 ottobre 2025, con dimostrazioni dedicate ai . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

