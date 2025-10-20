Dal supermercato alla dispensa digitale | il progetto Smart Venues porta l’innovazione nell’agroalimentare siciliano

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la kermesse I Colori del Gusto, in programma ad Acireale tra il 23 e il 26 ottobre 2025, a fare da cornice alla presentazione e all’evento finale del progetto di ricerca portato avanti dal partenariato Smart Venues. I risultati del progetto, destinato a rivoluzionare il settore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Supermercato in via Siffredi a Genova, area per 6 anni ad Amiu. Si allontana il progetto del punto vendita Coop - Genova – Mezzi, uffici e spogliatoi di Amiu nell’area ex Esaote di Sestri Ponente destinata ad un nuovo supermercato Coop. Da ilsecoloxix.it

Nuovo supermercato a Cascia. Progetto approvato in Consiglio - "Nessun mega ipermercato, ma un supermercato di medie dimensioni nel rispetto della normativa e delle esigenze reali dei cittadini". Lo riporta lanazione.it

Al supermercato lo scontrino diventa sostenibile e digitale - 0 li rende ora disponibili con il doppio scopo di evitare il consumo di carta, e quindi tutalere l'ambiente, e di offrire a consumatori ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Supermercato Dispensa Digitale Progetto