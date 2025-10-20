Dal supermercato alla dispensa digitale | il progetto Smart Venues porta l’innovazione nell’agroalimentare siciliano

Sarà la kermesse I Colori del Gusto, in programma ad Acireale tra il 23 e il 26 ottobre 2025, a fare da cornice alla presentazione e all’evento finale del progetto di ricerca portato avanti dal partenariato Smart Venues. I risultati del progetto, destinato a rivoluzionare il settore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

È arrivato il nuovo volantino dei Supermercati #Decò Dal 16 al 27 Ottobre 2025, non perderti le nostre offerte su una vasta selezione di prodotti: freschi, dispensa, bevande e molto altro! Sfoglia, scegli, e riempi il carrello di convenienza! Solo da Decò, il ri - facebook.com Vai su Facebook

Supermercato in via Siffredi a Genova, area per 6 anni ad Amiu. Si allontana il progetto del punto vendita Coop - Genova – Mezzi, uffici e spogliatoi di Amiu nell’area ex Esaote di Sestri Ponente destinata ad un nuovo supermercato Coop. Da ilsecoloxix.it

Nuovo supermercato a Cascia. Progetto approvato in Consiglio - "Nessun mega ipermercato, ma un supermercato di medie dimensioni nel rispetto della normativa e delle esigenze reali dei cittadini". Lo riporta lanazione.it

Al supermercato lo scontrino diventa sostenibile e digitale - 0 li rende ora disponibili con il doppio scopo di evitare il consumo di carta, e quindi tutalere l'ambiente, e di offrire a consumatori ... Lo riporta ansa.it