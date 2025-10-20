Dal Ponte sullo Stretto alla tutela della natura | il WWF boccia i primi tre anni del Governo Meloni

Il rilancio di grandi infrastrutture, come il Ponte sullo Stretto di Messina, finisce per distogliere risorse e aggravare la frammentazione del territorio, senza una reale valutazione degli effetti ambientali. Questo esempio sintetizza il giudizio severo del WWF Italia sulle politiche ambientali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Ponte sullo Stretto di Messina è destinato a diventare una delle opere più straordinarie dell'ingegneria moderna. Con i suoi oltre 3 chilometri di campata centrale, sarà il ponte sospeso più lungo del mondo, superando record internazionali e trasformandosi i

Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Progetto sviluppato e approvato secondo le normative"

Ponte sullo Stretto, l'Ue stronca le pressioni dei No: "con il governo Meloni dialogo costruttivo, non ci sarà giudizio formale" - Il dialogo tra Bruxelles e Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina prosegue "in modo costruttivo": al termine dell'esame in corso, la Commissione europea non adotterà alcun parere formale.

Fonti Ue: "Sul Ponte sullo Stretto di Messina non ci sarà un giudizio formale". Ciucci: "Progetto sviluppato e approvato secondo le normative" - Il dialogo tra Bruxelles e Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina prosegue «in modo costruttivo": al termine dell'esame in corso, la Commissione europea non adotterà alcun parere formale.

Ponte, la Stretto di Messina: 'Tutto conforme alle leggi. Nei prossimi giorni risposte alla Corte dei conti' - "Le affermazioni delle associazioni ambientaliste sono del tutto infondate, oltre che smentite più volte".