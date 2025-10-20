Dal ponte al bar | 150 assunzioni per lavorare a bordo delle navi

UN NUOVO PIANO di assunzioni per l’inserimento di 150 addetti è in fase di attuazione da parte della Corsica Sardinia Ferries. Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che gestisce una flotta di 11 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna e dalla primavera all’autunno le Baleari. L’azienda è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. "Corsica Sardinia Ferries è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli – assicura il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli – e per imbarcare subito è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

